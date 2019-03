MI AMI 2019: Mahmood, Motta e Giorgio Poi al festival

Sono stati annunciati i nomi dell’edizione 2019 del MI AMI Festival, che si terrà il 24, il 25 e il 26 maggio al Circolo Magnolia di Segrate (Mi).

Ogni anno, il festival racchiude il meglio della musica italiana, tra sorprese e esordi interessanti.

Tra quelli di quest’anno, segnaliamo il debutto live di Massimo Pericolo.

Qui sotto la lista completa, giorno per giorno. Ovviamente, arriveranno altre sorprese.

Venerdì 24 maggio

Bartolini – Dola – Eugenia Post Meridiem – Eugenio in via di Gioia – Fast Animals & Slow Kids – Franco 126 – Fulminacci – Giorgio Poi – Gomma – Jesse The Faccio – Ketama126 – Maggio – Massimo Pericolo (debutto live) – Psicologi – Rokas – Speranza – Tauro Boys – Uccelli

Sabato 25 maggio

Dellacasa Maldive – Ensi – Irbis37 – Le feste antonacci – Mahmood – Mike Lennon – Motta – Myss Keta – Nava – Nitro – Bassi Maestro presents North of Loreto – Riccardo Sinigallia – Sick Tamburo – Tropea

Domenica 26 maggio

Any Other – Canarie – Dimartino – Her Skin – I Hate My Village – La Rappresentante di Lista – Malihini