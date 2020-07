Metallica, ’S&M2’ uscirà a fine agosto

S&M2, il concerto dei Metallica con la San Francisco Symphony Orchestra registrato vent’anni dopo Symphony & Metallica, verrà pubblicato il prossimo 28 agosto. Si tratta di un cofanetto speciale, che conterrà la performance registrata al Chase Center con video e audio interamente rimasterizzati rispetto alla versione proiettata al cinema lo scorso ottobre (ne abbiamo parlato qui).

Il cofanetto, che è stato annunciato pochi minuti fa con un trailer su YouTube, conterrà 20 canzoni registrate durante le due serate a San Francisco, un libretto di 28 pagine con le fotografie di Anton Corbijn, cinque plettri, un poster e degli spartiti. La band ha anche pubblicato due clip, All Within My Hands e Nothing Else Matters.