Metallica, Mark Lanegan e Billy Corgan cantano gli Alice in Chains: il video

Un cast all-star ha reso omaggio ieri sera agli Alice in Chains. La band ha ricevuto il Founders Award dal Museum of Pop Culture di Seattle. Il gruppo ha interpretato due canzoni, Your Decision e No Excuses, e ha raggiunto il museo sulla monorotaia cantando Hey Joe della leggenda locale Jimi Hendrix.

I Metallica hanno suonato Would?, stessa canzone per i Korn, i Mastodon hanno rifatto Again, Billy Corgan ha interpretato Check My Brain. C’erano anche Kim Thayil (Soundgarden), Lily Cornell Silver (figlia di Chris Cornell), Nancy e Ann Wilson (Heart), Mark Lanegan, Mike McCready (Pearl Jam), Tad Doyle, Duff McKagan, una band formata da Taylor Hawkins (Foo Fighters), Corey Taylor, Dave Navarro e Chris Chaney. Tra i messaggi di congratulazioni, quelli di Eddie Vedder, di Tom Morello e del fotografo Charles Peterson, con apparizioni di Les Claypool, Krist Novoselic, della madre di Layne Staley e di molti altri.

Il Museum of Pop Culture (MoPOP) è il museo della cultura popolare di Seattle che ha preso il posto dell’Experience Music Project lanciato nel 2000 dal co-fondatore della Microsoft, Paul Allen. È ospitato da un edificio nel Seattle Center disegnato dall’archistar Frank O. Gehry.