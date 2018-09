Metallica, il disco solista di Kirk Hammett sarà “tutto meno che metal”

Nonostante i Metallica non siano un gruppo facile da “lasciare provvisoriamente” per dedicarsi a una carriera solista, Kirk Hammett ha in mente di provarci. «Ho scritto molto materiale che ovviamente non è per i Metallica», ha detto il chitarrista a Metal Hammer. «Un giorno, quando mi sembrerà più completo, lo pubblicherò».

Per quanto riguarda la natura della musica, Hammett ha spiegato che sorprenderebbe i fan. «Sembrerebbe tutto meno che metal», ha detto. «Sarebbe una cosa stramba, che abbraccia stili diversi».