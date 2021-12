Metallica, i concerti per i 40 anni su Prime Video

Un takeover della loro città. Così Metallica hanno annunciato i festeggiamenti per i 40 anni di attività della band che si sono tenuti una settimana fa a San Francisco, con varie iniziative e show.

Il cuore dei festeggiamenti sono stati due grandi concerti. Nel primo, il 17 dicembre al Chase Center di fronte a quasi 20 mila persone, i Metallica hanno suonato almeno un pezzo tratto da ogni loro album, in ordine cronologico: le prime canzoni, i grandi successi come Nothing Else Matters, rarità come Fixxxer che non avevano mai eseguito prima in uno show, il finale con Spit Out the Bone tratta da Hardwired… to Self-Destruct.

Due giorni dopo, sempre al Chase Center, hanno invertito l’ordine, suonando prima i pezzi più recenti. Si è sentita anche una cover di Am I Evil? dei Diamond Head che i Metallica avevano suonato al loro primissimo concerto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Metallica (@metallica)

Ora i due show sono visibili di Prime Video, ma solo per un limitato periodo di tempo: dal 24 al 27 dicembre.

Sulla piattaforma di Amazon sono già presenti i film-concerto dei Metallica Cunning Stunts (girato durante il tour di Load) e Orgullo, Pasión, y Gloria: Tres Noches en la Ciudad de México (due ore e mezza del World Magnetic Tour del 2009).