Metallica, guarda il ritorno sul palco di James Hetfield dopo la riabilitazione

James Hetfield si è esibito come ospite a sorpresa durante il tributo a Eddie Money, che si è tenuto il 20 febbraio al Saban Theatre a Beverly Hills.

Aveva presenziato a una mostra di auto il mese scorso, ma questa era la sua prima performance dopo la riabilitazione: il frontman dei Metallica aveva deciso di entrare in un programma di rehab lo scorso settembre. E la band aveva dovuto rimandare il tour in Australia e Nuova Zelanda.

Gli organizzatori dell’evento non avevano annunciato Hetfield tra gli ospiti attesi per non rovinare la sorpresa al pubblico, che è impazzito quando il cantante è salito sul palco per interpretare una versione acustica del successo di Money del 1978 Baby Hold On.

Durante lo show, Hetfield ha parlato della sua amicizia con Money: “Ho avuto modo frequentare Eddie negli ultimi tre anni della sua vita”, ha detto prima di cantare. “Ho visto una versione ripulita di lui”.

Il frontman dei Metallica ha anche raccontato di aver conosciuto Money in occasione di una partita di football di Oakland Raiders in cui Eddie doveva eseguire l’inno nazionale. “L’ho incontrato prima che uscisse e mi ha lasciato senza fiato”, ha ricordato. “Ho pensato: ‘Chi è questo pallone gonfiato?’. Capite quello che sto dicendo? Era come vedere due cani di grossa taglia camminare in cerchio e annusarsi, una cosa piuttosto divertente. Ho guardato oltre il suo ego e lui oltre il mio: siamo diventati amici, perché quell’ego corrispondeva alle dimensioni delle nostre insicurezze”.