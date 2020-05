Metallica, guarda il concerto in Perù con la scaletta scelta dai fan

Per l’ultimo episodio della serie #MetallicaMondays, la rubrica di video di concerti della storia del gruppo, i Metallica hanno pubblicato il set del 20 marzo 2014 a Lima, in Perù. È una delle date del “By Request Tour”, live in cui la scaletta era scelta dai fan attraverso una votazione online.

“Mentre tutti facciamo la nostra parte restando a casa, ci siamo ritrovati a pensare con nostalgia alla musica dal vivo”, ha detto la band a proposito di #MetallicaMondays. “Quindi perché non recuperare i nostri concerti preferiti a distanza di sicurezza? Non vogliamo suonare troppo sdolcinati, ma ora siamo davvero tutti sulla stessa barca, e supereremo tutto questo solo se resteremo uniti. Per questo, porteremo i concerti dei Metallica direttamente sul vostro divano”.

Per quanto riguarda il concerto di Lima, in scaletta ci sono una vagonata di classici: The Unforgiven, One ed Enter Sandman. Potete vederlo poco sopra.