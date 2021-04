«Metallari, vaccinatevi!»

«Salve a tutti. Sono il vostro dio del metal, Rob Halford dei Judas Priest, e voglio ringraziare la nostra comunità perché sta facendo la cosa giusta, cioè fare il vaccino che sradicherà il Covid-19 in tutto il mondo». Inizia così il video che il cantante ha pubblicato su Instagram per sostenere la campagna vaccinale. Fare il vaccino, dice Halford, è il modo migliore per riaprire i club e far ripartire la musica dal vivo: «Come tutte le band, anche i Judas Priest si sentono completi suonando live per i fan».

«Nel metal siamo orgogliosi di una cosa: siamo uniti per la nostra musica e anche per sostenerci uno con l’altro», sostiene Halford. «Il buon senso ci dice che facendo il vaccino riapriremo quei posti che ci mancano così tanto, i luoghi dove siamo fianco a fianco come club, teatri, arene e festival, dove quello per cui viviamo è tangibile è reale, dove siamo con le band che amiamo. Allora facciamolo, riprendiamoci in fretta quelle sensazioni così straordinarie. Invito tutti quelli che non l’hanno ancora fatto a vaccinarsi».

Alla fine del messaggio, Halford ha condiviso i contatti di Made To Save, un’organizzazione benefica che lavora per far sì che le comunità più colpite dalla pandemia abbiano accesso ai vaccini.

