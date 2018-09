Merio, in anteprima il nuovo album ‘Pezzi di Merio’

Una carriera iniziata a Brescia, nei Fratelli Quintale, il gruppo in cui condivideva il palco con Frah Quintale, poi tantissimi live, collaborazioni e lavori solisti fino ad arrivare ad oggi, con l’album Pezzi di Merio, il disco che segna il ritorno sulle scene del rapper Merio.

L’album – in uscita il 28 settembre e che oggi presentiamo in anteprima – inaugura il sodalizio con l’etichetta Costello’s Records con cui, negli scorsi mesi, Merio ha pubblicato il primo singolo estratti dal nuovo lavoro in studio, Sempre.

Un disco nato dalla testardaggine di Merio, dove il rapper racconta di se dentro brani ispirati “dall’essere cresciuto dietro al bancone e dall’affogarci davanti, da banche e da barche, da incontri con conigli bianchi e da influenze di Plutone, da party e da buchi neri, da pezzi di pane e da pezzi di Merio”