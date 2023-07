Meneguzzi risponde al dissing di J-Ax: «Sei il segretario di Fedez»

Prosegue il dissing più improbabile dell’estate, ossia quello tra J-Ax e un Paolo Meneguzzi improvvisamente tornato in auge.

Per chi avesse smarrito la cronologia degli eventi: Meneguzzi aveva innescato la diatriba con il rapper milanese in un’intervista a MowMag lanciando strali contro il pop italiano e prendendo come esempio negativo Disco paradise, il tormentone estivo di Fedez, J-Ax e Annalisa. «L’estate pop 2023 è deprimente. Il medium pop mi pare svilito», aveva detto l’artista svizzero, aggiungendo: «Vedere gente tutta tatuata che va sul palco a cantare la Disco Paradise di turno mi fa tristezza. Quelle sono marchette».

Il cantante degli Articolo 31, a sua volta, attraverso le storie Instagram, gli aveva risposto per le rime: «Eh, sei sicuro che TU, vuoi parlare di marchette? Comunque ciao, io ti ricorderò sempre come la versione ordinata su Wish di Tiziano». Oggi, non contento, J-Ax ha pubblicato anche un vero e proprio dissing sui social con il titolo di L’invidia del Peneguzzi. Ma a stretto giro, lo stesso Meneguzzi ha prima annunciato in una storia Instagram che non avrebbe mancato di replicare, scrivendo: “Appuntamento telefonico oggi – Ore 18:00”. E poi ha effettivamente risposto al rapper, ma alla sua maniera e premettendo: «Visto che per me il Pop è una cosa seria, non mi svenderò per avere un passaggio in radio di un dissing cantato su un beat scaricato da internet. Per me il Pop è arte e io in questo momento non sento nessuna esigenza di mettermi a scrivere per così poco, provo con una telefonata…».

Effettivamente la chiamata è arrivata sotto forma di un video postato sulla sua pagina: “Pronto, J-Ax? Ciao, ah il segretario di Fedez? Sì, mi passi Fedez per piacere perché ci tenevo a parlare con lui in realtà» scherza Meneguzzi. E conclude: «Bello il dissing, bellissimo, mi ha fatto ridere un sacco, però mi passi Fedez per piacere, dai, grazie, facciamo sul serio un attimo…».