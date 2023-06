Melle Mel dei Grandmaster Flash & The Furious Five è stato accusato di violenza domestica

Melle Mel dei Grandmaster Flash & The Furious Five, pioniere dell’hip hop, è stato arrestato lo scorso lunedì a Los Angeles con l’accusa di violenza domestica. Melvin Glover, così l’artista all’anagrafe, è stato rilasciato dopo il pagamento di una cauzione di 50 mila dollari.

Il fatto sarebbe avvenuto in una camera d’hotel a Los Angeles nella quale Glover avrebbe invitato una donna, Jori Jordon, per bere qualche drink in intimità, ascoltando musica. «Ero seduta lì a rilassarmi», ha raccontato la donna, «quando improvvisamente quest’uomo è impazzito e con quattro anelli nella mano mi ha colpito nell’occhio facendomi saltare dei punti che avevo. Così adesso ho un buco nell’occhio».

Contattato da Rolling Stone US, Glover ha dichiarato che conosce Jordon da oltre vent’anni. Nella sua ricostruzione, che differisce da quella di Jordon, Melle Mel racconta che dopo i BET Awards i due sono andati assieme ad un after party per poi rincontrarsi in hotel sotto richiesta della donna. Glover dopo aver trascorso del tempo con lei le avrebbe chiesto di lasciare la stanza, ma la donna avrebbe rifiutato. Nel tentativo di portarla fuori dalla stanza Jordon si sarebbe tenuta un occhio chiedendo a Glover di accompagnarla in ospedale. Il rapper però avrebbe preferito chiamare la polizia per allontanare la donna. All’arrivo delle forze dell’ordine Jordon avrebbe così raccontato di essere stata aggredita portando all’arresto di Glover. Il rapper ha negato ogni genere di aggressione, ammettendo però che ci sarebbe stato un litigio tra i due.

«Lei dice che l’ho colpita in un occhio e dice anche di essere stata operata a quello stesso occhio lo scorso mese. Se l’avessi colpita avrebbe un taglio visto che indosso anelli. Sarebbe stato molto peggio. Qualcosa è successo al suo occhio ma non l’ho colpita. Deve essere successo mentre cercavo di liberarmi di lei e di farla uscire dalla stanza».

Il processo avrà luogo il prossimo 17 luglio.