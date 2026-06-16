Melanie Martinez ricorda Oliver Tree: «So che adesso stai facendo ridere gli angeli»

Oliver Tree è morto domenica in un incidente in elicottero. Nei giorni a seguire molti artisti hanno reso omaggio all’artista, come Tommy Cash che lo ha ringraziato per «essere andato oltre le barriere, per essere sempre stato te stesso, per avermi spinto a superare i miei limiti», o Kid Cudi che in un breve messaggio lo ha definito «una magnifica persona».

A questa lista si è aggiunta un’altra personalità alternativa del mondo della musica contemporanea, Melanie Martinez, che con Oliver Tree ha avuto una relazione tra il 2019 e il 2020.

«Oggi sono stata davvero a pezzi», ha scritto Martinez in una storia su Instagram. «È davvero difficile capire come una persona con cui un tempo hai condiviso un periodo così particolare e formativo della tua vita possa scomparire all’improvviso» «Era così dedito alla sua arte, e io lo ammiravo e rispettavo profondamente. Penso che tutti quelli che lo conoscevano ripenseranno a quei momenti di risate e gioia che lui sapeva suscitare con tanta facilità».

Ha continuato l’artista: «La sua risata era contagiosa. La sua capacità di essere un leader creativo e di agire mantenendo al contempo un senso di meraviglia e stupore infantile era davvero fonte di ispirazione. Aveva un cuore così dolce. Era un vero artista per davvero».

Martinez ha poi concluso: «So che stai facendo ridere gli angeli adesso. E mi chiedo quale progetto creativo stai portando avanti lassù in paradiso».