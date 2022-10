Mel C vuole convincere Victoria Beckham a tornare ad esibirsi con le Spice Girls

Tornano o non tornano? Questa è la domanda che accompagna le Spice Girls dal loro primo scioglimento avvenuto nel dicembre del 2000.

Certo, in questi vent’anni le occasioni per rivedere le Spice ci sono state, dal tour di reunion del 2007/08 all’esibizione per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Londra del 2012, e in ultimo al world tour del 2019, il primo, però senza Victoria Beckham.

E proprio sulla questione Ms. Beckham è tornata Mel C che, in un’intervista con Extra, ha dichiarato: «Siamo sempre al lavoro con lei. Il nostro rapporto è tipo “ok, nessuna pressione, ma è il mondo che lo vuole”. Ci speriamo, ma non posso dirvi quando accadrà. È qualcosa che vogliamo fare, che spingiamo per fare. Al momento lei lavora con noi dietro alle quinte. È sempre coinvolta creativamente. Vogliamo che sia felice e che possa tornare con noi». Posh Spice non ha partecipato all’ultimo tour per «concentrarsi sulla famiglia e sulla sua azienda».

A quanto raccontato da Sporty Spice, sarebbero lei e Mel B, in particolare, a spingere per un nuovo ritorno delle Spice: «Parliamo sempre di nuove opportunità per tornare a suonare assieme».

Il prossimo anno sarà il venticinquesimo anniversario di Spiceworld. In questi anni si è parlato spesso di un world tour celebrativo ma lo scorso mese a BBC Radio 2, Mel C ha dichiarato che – nonostante la voglia di riuscire a tornare ad esibirsi – nessuno show è stato ancora programmato.

Lo scorso mese Mel C, inoltre, ha raccontato di essere stata aggredita sessualmente la notte prima del suo primo concerto con le Spice Girls.