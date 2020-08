Mel C sarà in concerto in Italia nel maggio 2021

Mel C ha annunciato una data italiana: sabato 8 maggio 2021 la Sporty Spice sarà in concerto ai Magazzini Generali di Milano. I biglietti saranno disponibili da venerdì 28 agosto (da venerdì 27 per gli iscritti a My Live Nation).

I biglietti costano 25 euro più prevendita. Saranno disponibili anche pacchetti vip a 80 euro, che consentono di assistere alle prove e avere alcuni gadget, e da 150 euro che prevedono anche la possibilità di scattare una foto con Mel C.

Il 2 ottobre la cantante pubblicherà il suo ottavo album. Si intitola Melanie C e conterrà i singoli già pubblicati nel 2020 Who I Am, Blame It on Me e il recente In and Out of Love.