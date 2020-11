Mel C parla della reunion per i 25 anni delle Spice Girls: «Ne stiamo parlando»

Nonostante nel 2019 abbiano portato a termine un tour tutto esaurito negli stadi britannici, le Spice Girls potrebbero tornare presto, tutte e cinque.

A parlare è Melanie C, Sporty Spice, dalle pagine del magazine You: «Abbiamo il nostro gruppo WhatsApp e ne stiamo parlando, ma non posso dire di più».

Mel C ha parlato di quando sia stato bello tornare sul palco l’anno scorso: «Tornare indietro non significa solo stare ancora con le ragazze – il che è fantastico, ma anche tornare alle emozioni di una volta. Ne ho parlato con il mio terapeuta. Ero preoccupata di dover tornare a essere Sporty Spice. Poi mi è venuto in mente che io sono lei, ma sono più vecchia, più felice e ho molta più fiducia in me stessa. Dovevo solo rendermene conto»·

L’ultimo album di Mel C è uscito lo scorso agosto. Questo il video di In & Out Of Love: