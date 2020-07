Megan Thee Stallion ha detto che le hanno sparato

Dopo la diffusione di voci relative al suo arresto questo fine settimana, Megan Thee Stallion ha pubblicato una dichiarazione su Instagram, in cui dice che le hanno sparato.

Qualche giorno fa, TMZ aveva riportato che Megan era stata fermata dalla polizia mentre si trovava all’interno di un SUV in compagnia del cantante e rapper Tory Lanez. Quando il veicolo era stato perquisito, gli agenti avevano trovato un’arma da fuoco nascosta e Tory Lanez era stato arrestato.

“La versione che sta circolando sugli eventi di domenica mattina è inaccurata e vorrei dire le cose come stanno”, ha scritto Megan. “Domenica mattina mi hanno sparato, al termine di un crimine che è stato commesso contro di me e con l’intenzione di farmi del male”.

“Non sono mai stata arrestata, gli agenti mi hanno portata in ospedale dove sono stata operata per rimuovere i proiettili”, continua la dichiarazione. “Sono incredibilmente grata di essere viva e mi riprenderò completamente, ma era importante per me chiarire i dettagli di quella notte traumatica. Ora sono concentrata sulla mia salute, per tornare alla mia vita e a fare musica il prima possibile”.