Me contro Te: esce oggi il primo album di inediti

Quasi 10 milioni di euro al box office: sono questi i numeri del successo di Me contro Te – Il film: La vendetta del Signor S, l’esordio sul grande schermo del duo di YouTuber più seguito dai bambini italiani. Dopo il film – e due libri, un diario e un libro di storie – arriva adesso anche il loro primo album di inediti: Il Fantadisco dei Me contro Te, nei negozi da venerdì 14 febbraio.

Luì e Sofì, ovvero i due membri del fortunatissimo team, cantano otto brani (tra cui due già contenuti nel film), presenti nel disco anche in versione karaoke. L’album uscirà in due versioni: in quella “Canta con Luì e Sofì” c’è lo speciale “Gratta e canta”, con il quale si potrà vincere la partecipazione a un karaoke con i Me contro Te; la versione “Canta e gioca con Luì e Sofì” contiene invece tre ambientazioni e i personaggi delle avventure di Luì e Sofì.

Il canale YouTube dei Me contro Te ha 4,7 milioni di iscritti e un totale di quasi 4 miliardi di visualizzazioni.