Maxim, in anteprima il nuovo video ‘White Bass’

Viene dai sobborghi di Parigi il nuovo talento della musica elettronica di cui oggi vi proponiamo in anteprima il nuovo video diretto da Maxime Kathari per il singolo White Bass, estratto dall’EP Sunny Sunday Morning, il nuovo lavoro di Maxim in uscita il prossimo 5 ottobre per 1178records.

Il progetto dell’artista diciannovenne è stato interamente prodotto a Los Angeles da B$C, e sono chiare le influenze della città californiana sul singolo, con alcune sfumature abstract che ricordano alcuni lavori di Flying Lotus, giusto per citarne uno.

D’altronde Maxim è influenzato proprio da quel filone musicale, che incrocia gli accordi del jazz alle ritmiche hip hop o nu soul, il tutto filtrato attraverso le sonorità e le strumentazioni dell’elettronica. Insomma, nella musica di Maxim c’è l’incontro tra la banlieue e i quartieri di LA, incocio che Maxim porterà sul palco totalmente live, tra chitarre, sintetizzatori e sequencer.