Max Pezzali incontra Ketama126. Il rapper è ospite di In questa città (Roma Milano Remix), nuova versione del pezzo pubblicato dal cantautore un mese e mezzo fa. Se In questa città era una lettera d’amore alla capitale, il singolo che uscirà domani è presentato come “l’unione di pregi e difetti delle due città italiane”, ovvero Roma e Milano.

Anche la nuova versione del pezzo presenta una copertina disegnata da Zerocalcare (vedi immagine sotto). Sarà accompagnata da un video diretto da Giorgio Testi dove, racconta un comunicato stampa, “è stato documentato l’incontro tra Max e Ketama a Milano integrando al video originale, totalmente dedicato a Roma, la loro chiacchierata in Darsena e immagini del capoluogo lombardo, dai Navigli fino alla circonvallazione”.

In questa città (Roma Milano Remix) anticipa l’uscita dell’album di inediti di Pezzali previsto nel 2020. Il 10 e 11 luglio il cantante si esibirà per la prima volta allo Stadio di San Siro, a Milano.