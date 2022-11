Matty Healy bacia tutti

Matty Healy sembra più che mai in forma in questo tour di supporto a Being Funny in a Foreign Language, l’ultimo disco della sua band, i 1975.

Nella data di venerdì a Las Vegas, il cantante – che abbiamo intervistato lo scorso ottobre – stava eseguendo Robbers, brano tratto dall’album d’esordio del 2013, quando all’improvviso ha raggiunto una ragazza del pubblico con la quale ha iniziato a baciarsi, tra il delirio della folla. La ragazza, sui social, ha poi tenuto a precisare che il bacio è stato consensuale.

i thought i couldn't get my feelings hurt more but this angle??? his smirk right before. heartbroken. pic.twitter.com/IzbGy0IPrD — kelly (@shesaidhello_) November 26, 2022

Nella data successiva, a San Diego, Healy – sempre durante l’esecuzione di Robbers – ha portato sul palco un ragazzo con il quale si è lasciato andare in un bacio inteso.

Matty Healy of #The1975 kisses another fan onstage during a performance of “Robbers.” https://t.co/vccZAmBf1A — Pop Crave (@PopCrave) November 27, 2022

Non è però la prima volta che Healy si lascia andare a questi incontri ravvicinati con il suo pubblico. C’era già stata una fase nel 2014, come ricorda un utente su Twitter, ma sicuramente lo slancio più celebre fu a Dubai nel 2019 quando – come protesta verso le leggi omofobe negli Emirati – il frontman baciò un uomo sul palco definendo poi quel gesto «irresponsabile».

Being Funny in a Foreign Language è un disco d’amore e Healy forse sta davvero prendendo alla lettera le sue stesse parole.