Matty Healy: «Avete bisogno che uno come me parli di Israele e Palestina? Non siate idioti»

Siete stanchi che ogni persona della vostra vita si sia trasformata negli ultimi anni nel più esperto dei geopolitici? Matty Healy dei 1975 sicuramente sì e, come di sua abitudine, ce l’ha voluto ricordare sul palco, davanti al microfono.

Durante la data di ieri sera a New York qualcuno del pubblico ha chiesto a Healy di dare la sua opinione sul conflitto tra Israele e Palestina. Il cantante in tono ironico ha così risposto: «Persone come me» ha detto indicandosi in modo sarcastico come ad evidenziare il suo ruolo e la sua persona, «DEVONO parlare di Israele e della Palestina. Brittany Broski (un’influencer americana, ndr), io, siamo noi le persone che devono parlarne». Ridendo tra sé Healy ha poi concluso: «Non siate così stupidi».

Qui il video:

Matty Healy addresses fans asking him to speak about Israel and Palestine:

“People like me need to talk about Israel and Palestine. I’m the guy… Brittany Broski, me, all those people are the people that you need… Don’t be a f*cking idiot.” pic.twitter.com/eKgyGHebYZ

— Pop Crave (@PopCrave) November 16, 2023