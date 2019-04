Matthew Bellamy, i Mumford & Sons e i National nell’album di ‘Game of Thrones’

Ci sono Travis Scott, the Weeknd e i National tra i nomi presenti in For the Throne (Music Inspired by the HBO Series Game of Thrones). La colonna sonora, disponibile per il pre-ordine, coincide con la stagione finale della serie e verrà pubblicata in digitale il 26 aprile via Columbia in collaborazione con HBO.

Questo album rappresenta la prima volta in cui il canale ha collaborato con un’etichetta importante per curare la colonna sonora della sua serie rivoluzionaria. L’album sarà caratterizzato da canzoni inedite prodotte da uno stuolo di artisti di altissimo livello. A$AP Rocky, Mumford & Sons, Ellie Goulding, SZA, Chloe x Halle, Jacob Banks, James Arthur, Joey Bada$$, Lennon Stella, Lil Peep, Maren Morris, Matthew Bellamy, Rosalía con A. Chal, The Lumineers, Ty Dolla$ign e gli X Ambassadors saranno tutti presenti nella colonna sonora.

For the Throne sarà disponibile in 11 diverse edizioni in vinile, con nove di queste ispirate alle diverse casate della serie. In aggiunta alla versione standard, è disponibile anche una versione in vinile colorato limitata, a tema “fire-and-ice”. Le edizioni in vinile saranno pubblicate il 26 luglio.