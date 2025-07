Matt Cameron non è più il batterista dei Pearl Jam

Matt Cameron ha annunciato con un messaggio che non è più il batterista dei Pearl Jam.

«Dopo 27 anni fantastici, sono sceso per l’ultima volta dalla pedana della batteria dei grandi Pearl Jam», scrive Cameron, senza specificare il motivo della separazione, in un messaggio social condiviso dal gruppo. «Tanto amore e rispetto per Jeff, Ed, Mike e Stone per avermi fatto entrare nella band nel 1998 e avermi dato l’opportunità di una vita, fatta di amicizie, arte, sfide e risate. Sarò per sempre grato alla crew, allo staff e ai fan di tutto il mondo. È stato un viaggio incredibile. Altro seguirà. Grazie a tutti dal profondo del cuore. Pace e amore».

Scrivono i Pearl Jam: «Da quando era uno dei nostri primi eroi musicali con gli Skin Yard e coi grandi Soundgarden a suonare nei nostri primi demo nel 1990, Matt Cameron è sempre stato un musicista e batterista dalla forza unica. Ha dato slancio ai nostri ultimi 27 anni di esibizioni dal vivo e di registrazioni in studio. Ha rappresentato un capitolo molto importante per la band e gli auguriamo ogni bene, sempre. Ci mancherà moltissimo e sarà per sempre nostro amico nell’arte e nella musica. Ti vogliamo bene, Matt».

Le strade dei Pearl Jam e di Cameron si sono incrociate molti anni prima che ne diventasse il batterista ufficiale. Ha suonato in alcuni dei loro primi demo strumentali, quando faceva parte dei Soundgarden, e con loro e Cornell nel supergruppo Temple of the Dog. È entrato stabilmente nella band nel 1998, dopo l’uscita di scena di Jack Irons, finendo per comporre alcune canzoni del gruppo.

I Pearl Jam hanno chiuso a maggio il tour di Dark Matter e non hanno al momento concerti previsti. A settembre si terrà l’Ohana Festival in cui è però prevista la presenza non del gruppo, ma di Eddie Vedder con gli Earthlings.