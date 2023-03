Matt Cameron ha smentito: «Non sono entrato nei Foo Fighters»

Matt Cameron ha smentito: non sarà lui il batterista che suonerà nel tour americano dei Foo Fighters che partirà a maggio.

Una decina di giorni fa il Sun aveva indicato in Cameron, batterista dei Pearl Jam, in passato dei Soundgarden e di molti altri progetti, un possibile sostituto di Taylor Hawkins, morto un anno fa.

Oltre al suo nome, il Sun aveva fatto quello di Atom Willard degli Angels & Airwaves (e in passato di Rocket from the Crypt, Against Me!, Social Distortion). Motivo: una fonte aveva detto che «vari musicisti hanno suonato coi Foo Fighters negli ultimi mesi» e aveva indicato i due come «i primi della lista» dei possibili batteristi usati nel tour, anche eventualmente alternandosi.

Cameron, amico di Hawkins, ha smentito nel weekend con una storia di Instagram: «Per vostra informazione, le voci che girano su Internet sono false, non sono entrato nei Foos».

In occasione del primo anniversario della morte di Hawkins, ad Anversa è stato organizzato un tributo: i Black Box Revelation hanno suonato My Hero accompagnati da 100 batteristi. A questo link il video.