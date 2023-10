Matt Bellamy spacca la chitarra sul palco e la regala a un fan che ha visto i Muse 225 volte: il video

Classifiche e Liste

Ariete: 5 canzoni per combattenti fragili

Brani per chi vuole tutto e subito come Freddie Mercury e per chi correrà sempre come i Foals. Con un mantra ben chiaro, in un verso di Bertoli: "Alla fine della strada potrò dire che i miei giorni li ho vissuti". Oggi inizia il mese degli Ariete