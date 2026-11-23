Una chitarra a cui chiedere un suono, come si fa con ChatGPT o altre piattaforme AI. È il futuro immaginato da Matt Bellamy, frontman dei Muse, che vorrebbe integrare l’intelligenza artificiale direttamente nel proprio strumento. «Mi piace l’idea di provare a integrare componenti di intelligenza artificiale nelle chitarre, in modo da poter chiedere allo strumento di produrre un determinato suono», ha raccontato a Guitar.com. «Poter parlare alla chitarra e dirle quale suono voglio ottenere. Non sono del tutto sicuro che la tecnologia sia già arrivata a questo punto, ma vedremo», ha aggiunto.

Il modello sono i sintetizzatori: per trovare un timbro possono servire ore, mentre con l’AI bastano pochi secondi, anche se il risultato non ha ancora la stessa qualità: «Mi piace l’idea di dare un’istruzione a qualcosa e che poi accada qualcosa di analogico», spiega Bellamy. Che sottolinea: «Penso che ci sia ancora molta strada da fare prima di riuscire a integrare tutto questo in una chitarra».

I Muse, intanto, stanno già sperimentando l’intelligenza artificiale durante il The WOW! Signal Tour: un sistema gestisce alcune regolazioni del banco audio e la voce introduttiva di Psycho. Ma Bellamy non teme un futuro senza musicisti. Anzi: «La musica generata dall’intelligenza artificiale non mi preoccupa più di tanto, perché vedo già un cambiamento nei miei figli. La prossima generazione è sempre più attratta da ciò che è autentico, perché metà di quello che vede nei propri feed è generato dall’AI».

La sua previsione è quasi un paradosso: più musica artificiale ci sarà, più crescerà il valore di quella suonata da esseri umani: «Penso che la musica dal vivo continuerà a crescere, con musicisti veri che suonano. Credo che sarà proprio questo ciò di cui sentiremo maggiormente il bisogno, perché è l’unica cosa di cui sappiamo con certezza che è reale». La band, nel frattempo, è attualmente impegnata nel tour europeo di The WOW! Signal, album pubblicato a giugno. Bellamy ha raccontato che il disco, realizzato dopo un periodo personale difficile, gli ha ricordato perché aveva cominciato a fare musica da adolescente.