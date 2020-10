Massive Attack: online un corto per la lotta al cambiamento climatico

I Massive Attack hanno pubblicato un video dedicato alla lotta al cambiamento climatico. Il cortometraggio, una collaborazione con il Tyndall Centre, si sarebbe dovuta trasformare in un grande concerto, ovviamente annullato a causa della pandemia. Il gruppo aveva già collaborato con il centro nel 2019 per ridurre l’impatto ambientale dei tour.

Il corto, diretto da Anthony Tombling Jr, è narrato da Robert “3D” Del Naja e contiene le voci di Claire McColgan, responsabile culturale di Liverpool, Dale Vince, industriale che lavora nelle rinnovabili e proprietario della squadra di calcio Forest Green Rovers, e Carly McLachlan del Tyndall Centre. «Dobbiamo stare attenti e non assemblarci con eventi come quelli ai drive in», dice MacLachlan. «È un momento critico, dobbiamo ricostruire il settore in maniera che sia sostenibile a lungo termine».

Lo scorso luglio i Massive Attack hanno pubblicato Eutopia, un EP digitale composto da reading su basi curate da Young Fathers, Algiers e Saul Williams. Ne abbiamo parlato qui.