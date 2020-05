Massimo Martellotta: «Colleghi musicisti, basta lamentele»

«Io a lamentarmi non ce la faccio. Non ce l’ho mai fatta. Non lo capisco, non capisco a cosa serva. Che il tema cultura sia ignorato a livello governativo è evidente, molto grave e soprattutto non è una novità, ma sono convinto che troveremo strade migliori: perché nel gran mare degli opinionisti e dei filosofi degli scenari, quelli che la soluzione la trovano sono quelli che pensano lucidi, che agiscono».

Inizia così un lungo post che Massimo Martellotta, chitarrista dei Calibro 35, ha pubblicato sul suo profilo Facebook per parlare di come i musicisti stanno affrontando la crisi in cui sta sprofondando il settore durante l’emergenza Covid-19. Non ci sono concerti, non sappiamo se ci saranno prima di diversi mesi, e negli studi si produce pochissima musica. Ma invece di pretendere un aiuto da terzi, dice Martellotta, c’è bisogno di «inventarsi un modo nuovo di fare quello che facciamo, che è quello che succede tutti i giorni dal giorno zero in cui si inizia a realizzare che la musica forse è anche un mestiere».

In sostanza, si tratta di aggiungere alla discussione sullo stato del settore musica un piano di ragionamento diverso. Da un lato c’è l’emergenza, la necessità di aiutare le maestranze in difficoltà e i musicisti che non riescono a pagarsi da mangiare; dall’altro ci sono gli artisti, i musicisti che per fortuna, talento o determinazione sono nelle condizioni di poter trovare le opportunità nascoste nel disastro che stiamo vivendo. Per loro questa crisi potrà essere l’occasione per imparare e cambiare rotta: «Lo tsunami che sta passando, di cui vedremo gli effetti veri nel prossimo anno o forse molto prima, è enorme. Ma chiunque fa quello che facciamo ha una pellaccia alta così. Sappiamo che ogni momento difficile è un momento di grandi sacrifici, ma anche di mega opportunità». Potete leggere il post integrale qui sotto.