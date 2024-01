Mary Weiss delle Shangri-Las è morta a 75 anni

Mary Weiss, leader delle Shangri-Las, è morta a 75 anni.

A darne conferma a Rolling Stone US è stata Miriam Linna della Norton Records con la quale l’artista aveva pubblicato il suo unico album solista Dangerous Game nel 2007 dopo quasi 40 anni fuori dalle scene. Nelle parole di Linna: «Mary era un’icona, un’eroina, sia per i ragazzi che per le donne della mia generazione e delle generazioni successive».

Weiss fondò le Shangri-Las con la sorella Betty e le sorelle Marge e Mary Ann Ganser. La band, dopo qualche successo commerciale (come, ad esempio Leader of the Pack che raggiunse la prima posizione della classifica america), si sciolse per problemi legali nel 1968.