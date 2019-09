Marvin Gaye, in arrivo il nuovo album ‘What’s Going On Live’

Il leggendario concerto di Marvin Gaye del maggio 1972 a Washington D.C.,quando il cantante portò sul palco tutti i brani del suo album più celebrato, il classico What’s Going On, verrà ristampato per la prima volta come un’intera registrazione live.

What’s Going On Live, in uscita prevista il prossimo 18 ottobre per Motown e Ume, è un racconto dell’esibizione di Gaye al Kennedy Center di Washington nel maggio 1972: concerto che, con la performance nella sua città natale, ha segnato un’apice nella carriera cantante, che all’epoca del live non suonava dal vivo da quattro anni.

Oltre alla quasi totalità dei brani di What’s Going On – manca Mercy Mercy Me (The Ecology) che non venne registrata per problemi tecnici – l’album include anche le versioni live di That’s The Way Love Is, You – inserita nell’medley d’apertura di tredici minuti, intitolato Sixties Medley – ma anche Right On e Wholy Holy.

L’album live, già disponibile in pre-order, comprenderà anche degli scatti inediti del concerto e le nuove note di copertina scritte del biografo del cantante, David Ritz, che ha definito il concerto “un documento storico inestimabile e vibrante che segna una pietra miliare nella carriera dell’artista”.

La track list completa di What’s Going On Live

1. Sixties Medley 13:22

(That’s The Way Love Is / You / I Heard It Through The Grapevine / Little Darling (I Need You) / You’re All I Need To Get By / Ain’t Nothing Like The Real Thing / Your Precious Love / Pride And Joy / Stubborn Kind Of Fellow)

2. Right On 7:33

3. Wholy Holy 3:32

4. Inner City Blues (Make Me Wanna Holler) 9:06

5. What’s Going On 5:42

6. What’s Happening Brother 2:54

7. Flyin’ High (In The Friendly Sky) 3:51

8. Save The Children 4:22

9. God Is Love 1:43

10. Stage Dialogue 2:34

11. Inner City Blues (Make Me Wanna Holler) (Reprise) 5:12

12. What’s Going On (Reprise) 4:12