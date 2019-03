Marvin Gaye, è uscito l’album inedito ‘You’re the Man’

È uscito oggi You’re the Man, un album inedito di Marvin Gaye. Pensato per essere il seguito ideale di What’s Going On – uscito nel 1971 –, l’LP venne ritirato all’ultimo momento a causa delle differenze politiche tra Gaye e il boss di Motown, Berry Gordy. You’re the Man, infatti, era molto più esplicito dell’album precedente, e l’etichetta decise di ritirare la promozione e i brani dalla rotazione radiofonica.

Ora, a tantissimi anni di distanza – e a pochi giorni da quello che sarebbe stato l’80° compleanno di Marvin Gaye, il 2 aprile – l’album è finalmente uscito, e potete ascoltarlo grazie al player qui sotto.