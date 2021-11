Martin Scorsese girerà un biopic sui Grateful Dead

Martin Scorsese dirigerà e produrrà un biopic sulla storia dei Grateful Dead. Insieme a lui ci sarà Jonah Hill, che dopo The Wolf of Wall Street tornerà a collaborare con il regista, questa volta per interpretare il ruolo del chitarrista e frontman del gruppo, Jerry Garcia.

Al momento, spiega Variety, non sappiamo su quale periodo della band si concentrerà il film. Quello che sappiamo, invece, è che sarà prodotto con Apple (che sta lavorando col regista a Killers of the Flowers Moon), che la sceneggiatura è stata affidata a Scott Alexanader e Larry Karaszewski e che i membri rimasti in vita della band hanno approvato il progetto. Bob Weir, Bill Kreutzmann, Phil Lesh e Mickey Hart saranno anche produttori esecutivi insieme a Trixie Garcia (la figlia di Jerry) e al manager Bernie Cahill.

Non è la prima volta che Martin Scorsese si occupa dei Grateful Dead. Nel 2017 il regista aveva curato la produzione esecutiva di Long Strange Trip, la docuserie in sei episodi sulla storia del gruppo. «Non erano solo una band», ha detto all’epoca, «erano come un pianeta popolato da milioni di fan devoti».