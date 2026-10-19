Marracash sulle proteste: «Con le buone non cambi le cose»

Marracash interviene con un post su Instagram sulle proteste di piazza che attraversano l’Italia, da Milano agli autotrasportatori del sud. Il rapper rivendica il proprio impegno contro le diseguaglianze sociali, spiega perché preferisce affidare le sue idee alla musica anziché ai social, ma accoglie le mobilitazioni come una reazione che aspettava da tempo. Fino a una conclusione netta: «Con le buone non cambi le cose».

Questo il suo messaggio integrale: «Non ho mai creduto nella protesta attraverso i social, l’ho sempre trovata troppo facile, cheap, non costa niente. Certo, rispetto chiunque cerchi di far sentire la propria voce con ogni mezzo, ma dal canto mio ho sempre creduto che l’impegno e l’autorevolezza si dimostrino e guadagnino nel tempo. Attraverso le nostre scelte, la nostra etica, il nostro lavoro, oltre ovviamente a ciò che diciamo e facciamo tutti i giorni, non solo in una storia o un post nei momenti critici. Semplicemente questo non è il mio canale preferito… Lo sono i testi, la musica, i concerti, le interviste. I social per me sono un ufficio stampa».

«Chi mi conosce sa bene da che parte sto. Le diseguaglianze sociali sono la mia battaglia, alla ribellione ho dedicato la mia vita. Ecco da che parte sto. Un anno fa da un palco dicevo che il potere capisce solo il potere e che è ora che il popolo mostri il proprio. Due anni fa pubblicavo un disco catastrofista già dal titolo. Aspettavo questa reazione da tempo e credo che siamo solo all’inizio. Con le buone non cambi le cose».