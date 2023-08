Marracash risponde a Morgan: «Mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più»

Marracash ha risposto a Morgan con una storia Instagram. Com’è noto, il cantautore aveva tirato in ballo il rapper nella sfuriata sul palco di Selinunte: «La società, la gente come voi, è una merda», ha detto rivolto al pubblico. «State zitti, basta, avete rotto il cazzo. Ho dei sentimenti, coglioni. Non sono un personaggio: andate a vedere Marracash, andate a vedere Fedez».

Poco fa, Marra ha postato la risposta: «Morgan, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più».

Ieri Morgan ha chiesto scusa per lo sfogo e per l’espressione «frocio di merda» usata in quell’occasione: «Non vado fiero di averla usata e, se potete, accettate le mie scuse»». Qui le sue parole.