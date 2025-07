Marracash, in autunno un tour nei palazzetti

Cover Story

Nuovo Ordine Marracash

La trilogia dell'identità si chiude ma, quando tiri le somme, l'unica sintesi possibile è che forse Marracash andrebbe coniugato al plurale. Per questa copertina siamo andati a Londra da un mostro sacro della fotografia, Rankin, e ci siamo anche divertiti. Un bilancio di vita artistica e non solo, a metà strada tra l’uscita di ‘È finita la pace’ e l'inizio del tour negli stadi: Sanremo e la sfida di non andarci («è più importante preservare la musica»), la salute mentale e il microcosmo dell'industria musicale che è «un tritacarne», i social («un bel rullo compressore di appiattimento») e l’aria che tira in Italia: «Vuoi fare la zuppa di fascismo? Metti dentro ignoranza e paura»