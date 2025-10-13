Marracash ha annunciato una nuova data a Milano

Dopo un’estate di stadi, Marracash è pronto per il suo tour MARRA PALAZZI25 che inizierà il prossimo 28 novembre a Eboli per terminare a Torino il 20 dicembre.

Le prime due date annunciate al Forum Milano per l’8 e 9 sono andate sold out e così il rapper milanese ha deciso di aggiungere un terzo appuntamento in città, sempre all’Unipol Forum, questa volta per il 10 dicembre. I concerti del tour diventeranno così 10, per 7 città.

I biglietti sono già in vendita.

Le date del tour:

28 novembre 2025 – Eboli (SA) – PalaSele

1 dicembre 2025 – Bologna – Unipol Arena

4 dicembre 2025 – Firenze – Nelson Mandela Forum

8 dicembre 2025 – Milano – Unipol Forum

9 dicembre 2025 – Milano – Unipol Forum

10 dicembre 2025 – Milano – Unipol Forum

12 dicembre 2025 – Roma – Palazzo dello Sport

13 dicembre 2025 – Roma – Palazzo dello Sport

17 dicembre 2025 – Padova – Kioene Arena

20 dicembre 2025 – Torino – Inalpi Arena