Marracash ha annunciato tutti i featuring del nuovo disco ‘Persona’

In questi giorni avete commentato in tantissimi le scelte dei featuring di questo disco. Capisco che avreste voluto vedere nel disco il vostro rapper preferito, il vostro mito, vostro fratello e vostro cugino, ma i featuring non sono attestati di stima. Non chiamo nel mio disco gli artisti che ammiro (non solo, e non tutti, almeno), ma quelli che possono aggiungere qualcosa alla traccia in cui sono ospiti, o che hanno talenti che io non ho. Un nome tra i tanti che mi avete scritto è Fabri Fibra. Non è capitato in questo disco, ma abbiamo tracce insieme e progetti futuri all’orizzonte, state sereni. PERSONA fuori il 31 ottobre.