Marracash ha annunciato ‘Marrageddon’, il suo festival

Dopo aver pubblicato un nuovo singolo, Importante, e la deluxe edition di Noi, loro, gli altri, Marracash annuncia Marrageddon, il suo festival.

Travis Scott, Tyler, The Creator, Drake, Jay Z sono solo alcuni dei nomi di rapper che, nel corso degli anni, hanno lanciato il proprio festival negli States, ma Marrageddon è il primo caso per un rapper in Italia.

Marracash porterà il suo evento in due differenti location nel settembre 2023: a Milano, all’Ippodromo La Maura, e a Napoli, all’Ippodromo di Agnano. Oltre ad esibirsi in questi eventi, il king del rap ne curerà la direzione artistica e sarà molto curioso sapere quali saranno le sue scelte avendo in passato collaborato molto anche al di fuori della scena rap con artisti come Cosmo, Elisa, Subsonica.

Le prevendite per le due date sono disponibili su Ticketone, Ticketmaster e Etes.