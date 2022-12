Marracash, guarda il video di ‘Importante’

Dopo l’uscita di Importante, nuovo singolo contenuto nella versione deluxe di Noi, loro, gli altri, il suo ultimo, acclamatissimo disco, Marracash pubblicato anche il video brano. Lo trovate qui sopra.

L’annuncio è stato dato da Marra su Insta con la pubblicazione di una locandina ufficiale:

La regia è di Ludovico Di Martino. Tra le ultime novità in casa Marra anche l’annuncio di un festival, Marrageddon. che arriva in due differenti location a settembre 2023: a Milano, all’Ippodromo La Maura, e a Napoli, all’Ippodromo di Agnano. Oltre ad esibirsi in questi eventi, il king del rap ne curerà la direzione artistica e sarà molto curioso sapere quali saranno le sue scelte avendo in passato collaborato molto anche al di fuori della scena rap con artisti come Cosmo, Elisa, Subsonica. Le prevendite sono già attive.