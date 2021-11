Marracash ed Elodie si uccidono nel video di ‘Crazy Love’

È uscito a mezzanotte il nuovo, attesissimo, disco di Marracash: Noi, loro, gli altri.

Un disco che segna il ritorno del rapper a due anni da Persona e che il rapper ci ha raccontato in una lunga intervista che trovate nel nostro speciale a lui dedicato in vendita in edicola.

E stanotte è uscito anche il video del primo singolo, Crazy Love. Nella clip, girata da Giulio Rosati, il rapper duella con Elodie: «Mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda. Con i gossip che galoppavano, non volevo dare spiegazioni sui social. Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video», ha dichiarato poche ore fa al Corriere.

Trovate il video qui sopra.

Qui, invece, potete ascoltare Noi, loro, gli altri.