Marracash ed Elisa insieme per il singolo ‘NEON – Le ali’

Dopo le foto in stile Silenzio degli Innocenti pubblicate ieri sulle loro pagine Instagram, Marracash ed Elisa hanno annunciato l’uscita di un nuovo singolo: NEON – Le ali. Il brano doveva far parte di PERSONA, l’ultimo album del rapper.

“Qualche mese fa, nel bel mezzo della notte e della mia crisi esistenziale, mi ha scritto Elisa”, scrive Marracash nel post di annuncio. “Si era filmata mentre cantava al piano un ritornello che aveva scritto appositamente per me, meraviglioso”. Il messaggio, racconta il rapper, ha rappresentato una fondamentale dose di fiducia in un momento difficile. “Abbiamo parlato per ore, del passato, della depressione, di come siamo fatti. Elisa è stata un’amica più di altri che si professano tali e non solo quella sera”. Il brano non è stato inserito in PERSONA, ma uscirà come singolo.

Anche Elisa ha raccontato la genesi del brano su Instagram: “Vedo Fabio un po’ come uno degli highlander della musica italiana perché come me è in giro da un bel pezzo. Ho sempre notato il suo forte spirito di osservazione e in questo mi sento simile a lui. È capitato che abbiamo fatto discorsi serissimi e ci siamo anche un po’ psicanalizzati, come si fa tra amici. […] Mi piace come pensa e come sceglie le parole e anche quando parla del buio ha una luce dentro, sempre accesa, anche quando pensa che sia spenta. È sempre stato e resterà sempre tra i più grandi. Finalmente abbiamo fatto una canzone insieme, era un sogno rimasto in sospeso ma adesso è realtà”.

NEON – Le ali uscirà domani, giovedì 5 marzo, a mezzanotte.