Marracash annuncia il concerto all’Arena di Verona

“Guardami sono volato su/ Sì quattro Forum un solo tour/ Pure L’Arena come Ben-Hur” rappa Marracash nel brano realizzato insieme a Crookers e Nic Sarno per il format Red Bull 64 Bars. Un brano potentissimo, in cui Marra spara rime come rasoi sopra una base che spettina, prodotta dalla coppia d’oro già dietro il beat ultra muscolare di 7 Miliardi di Massimo Pericolo, guarda caso uno dei protagonisti della canzone ideata per Red Bull.

Ed è proprio con questo pezzo, inoltre, che Marracash sgancia la bomba, annunciando il concerto all’Arena di Verona, palco d’onore per l’opera che il 22 maggio prossimo ospiterà per la prima volta un rapper. Il live all’Arena si aggiunge così alle 12 date del tour di Persona già annunciate nei maggiori palasport italiani, con 4 concerti al Mediolanum Forum di Milano – di cui 3 già sold out.

I biglietti per la nuova data all’Arena di Verona saranno disponibili in prevendita su Ticketone.it da oggi, giovedì 30 gennaio, alle ore 16.00 e nei punti vendita abituali a partire dalle ore 11.00 del 7 febbraio.

Queste tutte le date di “In Persona Tour”.

28 MARZO – PALAINVENT – JESOLO (VE)

3 APRILE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (SOLD OUT)

4 APRILE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (SOLD OUT)

6 APRILE – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA

9 APRILE – PALA PARTENOPE – NAPOLI

16 APRILE – MANDELA FORUM – FIRENZE

18 APRILE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (SOLD OUT)

24 APRILE – UNIPOL ARENA – BOLOGNA

28 APRILE – PALA ALPITOUR – TORINO

2 MAGGIO – MEDIOLANUM FORUM – MILANO

7 MAGGIO – PALA FLORIO – BARI

9 MAGGIO – PALA CATANIA – CATANIA

22 MAGGIO – ARENA DI VERONA – VERONA (NUOVA DATA)