Marlon Jackson, fratello di Michael Jackson e componente dei Jackson 5, ha rivelato di avere un tumore alla prostata al quarto stadio. Marlon ha reso nota la diagnosi durante una puntata del Farah Shammas Podcast, aggiungendo di combattere contro il tumore alla prostata da quattro anni. «Mi hanno asportato la prostata, mi sono sottoposto alla radioterapia e va tutto bene. Va tutto alla grande», ha dichiarato.

Secondo la Johns Hopkins (una delle più prestigiose istituzioni mediche e universitarie degli Stati Uniti, ndr), un tumore alla prostata al quarto stadio può essere presente anche dopo l’asportazione della ghiandola prostatica, poiché il cancro può essersi diffuso agli organi vicini, alle ossa o ai linfonodi. Jackson, che continua a esibirsi con i Jacksons nonostante la diagnosi di tumore, non ha fornito ulteriori dettagli sulle proprie condizioni. Ha preferito invece parlare di come si mantiene in salute, anche attraverso l’alimentazione e l’attività fisica.

«Cammino per quasi quattro miglia, quattro volte alla settimana. Sapete, per me è un’ottima cosa, così come mangiare sano», ha spiegato Jackson. «Ma sto benissimo. Sto bene. L’erba cattiva non muore mai. Quindi resterò in giro ancora per molto tempo», ha rassicurato. «Persino il mio medico mi ha detto: “Stai molto meglio di quanto pensassi”», ha aggiunto Jackson.

Marlon Jackson era il secondo più giovane dei Jackson 5, più grande di Michael di un anno e mezzo, e il sesto dei dieci figli della famiglia Jackson. Il suo gemello Brandon morì poco dopo la nascita. I Jackson 5 (Jackie, Tito, Jermaine, Marlon e Michael) sono entrati nella Rock & Roll Hall of Fame nel 1997. La sorella Janet li ha raggiunti nella Hall of Fame nel 2019. Michael Jackson è morto nel giugno 2009, mentre Tito Jackson è scomparso nel settembre 2024.

Da Rolling Stone US.