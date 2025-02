‘Marley 80’, ecco tutte le iniziative e i concerti di oggi per celebrare Bob

Oggi, 6 febbraio 2025, Bob Marley avrebbe compiuto 80 anni e per celebrarlo sono state attivate una serie di iniziative tra eventi streaming, programmazioni radio e documentari.

Il fiore all’occhiello sarà Uprising, un concerto-tributo a cui si potrà assistere in diretta streaming. L’evento sarà trasmesso direttamente dai Tuff Gong Studios di Kingston in Giamaica, gli studio della famiglia Marley. «Celebrare l’80° compleanno di papà con il tema Uprising è un momento speciale per la nostra famiglia e i fan di tutto il mondo. Questo album rappresenta molto del suo spirito, con canzoni potenti come Forever Loving Jah, Coming In From The Cold, Could You Be Loved e Redemption Song, che continuano a ispirare generazioni», ha dichiarato la figlia Cedella. Ad esibirsi: Mortimer, Bugle, Kumar Fyah, Naomi Cowan, Quan Dajai, Kelly Shane e Alexx A-Game. Per vedere l’evento basterà collegarsi al canale YouTube dello studio, chiamato Tuff Gong TV. Orario: 22 italiane.

Un altro appuntamento sarà invece la pubblicazione del primo episodio, con il regista, DJ e musicista britannico Don Letts, di Bob Marley & I, una serie di nuovi cortometraggi che raccontano il rapporto di alcuni artisti con il musicista giamaicano. Si vedrà sempre su Tuff Gong TV.

Alla Co-op Live Arena di Manchester, invece, il coro Young Voices (composto da 8 mila elementi), in collaborazione con la Bob & Rita Marley Foundation, celebreranno Marley con un medley dei suoi più grandi successi. «So che papà avrebbe un enorme sorriso stampato in faccia e sarebbe così orgoglioso di sapere che le sue parole di libertà, amore e unità vengono cantate da così tante belle giovani anime in tutto il mondo, più di 50 anni dopo averle scritte», racconta sempre Cedella. Si potrà assistere all’evento sul canale YouTube YVTV. Orario: 16 italiane.

In ultimo su SiriusXM, sul canale 19, la programmazione sarà dedicata all’anniversario di compleanno di Marley. Il canale metterà in onda registrazioni della famiglia Marley e musica della Tuff Gong, l’etichetta di famiglia fondata da Marley. Sarà presente Smokey Robinson, a cui si alterneranno leggende del reggae, della dancehall e star contemporanee. Verrà anche trasmesso in diretta l’evento Uprising.