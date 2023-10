Mark Ronson “incontra” Mina: è uscito il remix di ‘Ancora, ancora, ancora’

Durante la Milano Fashion Week dello scorso settembre il nuovo direttore creativo di Gucci, Sabato De Sarno, ha presentato la sua prima sfilata. In quell’occasione si è ascoltato un remix di Ancora, ancora, ancora, il pezzo del 1978 di Mina scritto da Cristiano Malgioglio e Gian Pietro Felisatti, realizzato da Mark Ronson.

La canzone era la sigla finale del programma televisivo Mille e una luce. Era accompagnata da un video girato alla Bussola di Viareggio pochi giorni prima dell’ultimo concerto di Mina. Dopo la prima puntata del programma, del video fu realizzata una versione alternativa, meno sensuale della prima (per l’epoca). Per oltre vent’anni quelle immagini sono state le ultime ufficiali della cantante.

«Ha sfumature di cose che ho fatto in precedenza, ma è anche una ballata epica, molto italiana», ha detto Ronson a Vogue a proposito del pezzo di Mina. «Così ho conservato molte cose dell’originale, come la voce e gli archi, ma le ho dato un nuovo ritmo e ci ho aggiunto il mio tocco. Sabato mi ha parlato della musica pop italiana degli anni ’70 e ’80 tanto importante per lui, da lì sono partito».

Oggi il remix di Ronson è uscito ufficialmente:

L’originale: