Mark Lanegan pubblicherà un disco natalizio

In cima all’albero di Natale non c’è la stella, ma un teschio col cappello di Santa Claus. È la copertina del disco natalizio di Mark Lanegan. Anzi, di Dark Mark, il nome che il cantante ha scelto per questa pubblicazione. Lo ha annunciato l’etichetta Rough Trade: «Il 2020 è stato orrendo e perciò a fine anno Mark Lanegan tornerà come Dark Mark e pubblicherà un album natalizio».

Non è la prima volta che Lanegan pubblica canzoni a tema natalizio, tanto’è che cinque pezzi del disco erano già stati pubblicati in un 12 pollici venduto durante il tour del 2012. Questo disco ne è l’aggiornamento: stessa copertina e stesso titolo, col 2020 al posto del 2012. Altre cinque canzoni a tema sono state registrate di recente tra cui le cover di Burn the Flames (Roky Erickson) e Christmas Eve Can Kill You (Everly Brothers) e un pezzo originale intitolato A Christmas Song.

L’album, di cui potete vedere la copertina qui sotto, uscirà il 4 dicembre. L’ultimo disco in studio di Lanegan è Straight Songs of Sorrow, uscito in maggio e legato alla autobiografia Sing Backwards And Weep. Potete leggere qui la nostra ultima intervista al rocker.