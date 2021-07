Mark Hoppus: «La chemio funziona!»

Una decina di giorni fa Mark Hoppus aveva scritto sui social una frase drammatica: «Sto per scoprire se vivrò o morirò». Dopo essersi sottoposto a un esame, ieri il musicista dei Blink-182 ha diffuso una buona notizia: sembra che la terapia a cui si è sottoposto stia funzionando.

«Gli esami dicono che che la chemio sta funzionando!», ha scritto in una storia di Instagram e su Twitter. «Mi aspettano mesi di terapia, ma non c’è notizia migliore di questa. Sono grato e assieme confuso e sto male per la chemio che ho fatto la scorsa settimana. Ma il veleno che i medici mi pompano dentro e i pensieri positivi di chi mi sta vicino stanno annientando questo cancro».

Secondo quanto riporta Consequence of Sound, il linfoma da cui è affetto Hoppus è dello stesso tipo che la madre del musicista ha sconfitto in passato.