Marilyn Manson torna con il nuovo album ‘We Are Chaos’, ecco il primo singolo

L’undicesimo album in studio di Marilyn Manson si intitola We Are Chaos e uscirà l’11 settembre. In copertina c’è uno dei suoi quadri (Infinte Darkness), e insieme all’annuncio il Reverendo ha pubblicato anche la title track e un videoclip diretto da Matt Mauhrin. «Quando ascolto questo album sembra come se il mondo si ripetesse, come sempre avviene, come se la title track e quelle storie le avessimo scritte oggi», dice Manson.

We Are Chaos è un concept, spiega il musicista, scritto come un LP tradizionale, con un lato A e un lato B ben definiti. Per Manson il disco è «lo specchio che io e Scooter (Jennings, produttore che ha lavorato con Brandi Carlile e Tanya Tucker) abbiamo creato per l’ascoltatore, lo stesso nel quale non ci specchieremmo. Ci sono così tante stanze, armadi, casseforti e cassetti, ma nell’animo e nel tuo museo dei ricordi, i peggiori sono sempre gli specchi. Frammenti e schegge di fantasmi hanno perseguitato le mie mani mentre scrivevo i testi».

«Mentre componevo l’album», conclude Manson, «ho pensato tra me e me: doma la tua pazzia, aggiustati il completo, prova a far finta di non essere un animale. Ma sapevo che l’essere umano è il peggiore di tutti. Avere misericordia è come commettere un omicidio. Le lacrime sono la perdita più grande del corpo umano».

La tracklist:

1. Red Black And Blue

2. We Are Chaos

3. Don’t Chase The Dead

4. Paint You With My Love

5. Half-Way & One Step Forward

6. Infinite darkness

7. Perfume

8. Keep My Head Together

9. Solve Coagula

10. Broken Needle