Marilyn Manson, guarda il nuovo video ‘God’s Gonna Cut You Down’

Marilyn Manson si aggira tra i crocifissi all’inizio del video della cover del classico folk God’s Gonna Cut You Down, già inciso da artisti come Odetta, Johnny Cash ed Elvis Presley, tra gli altri.

Manson canta il brano su una chitarra acustica e un basso martellante e accentua la consueta atmosfera gotica americana con le immagini del video, in cui seppellisce se stesso, agita un fucile da caccia e sfoggia una camicia leopardata.

Le immagini sono state girate nel Joshua Tree Desert, in California, dal regista Tim Mattia (Colors di Halsey, Somebody Else dei 1975, Hey Cruel World… di Manson).

Manson ha lavorato sulla canzone con il produttore Tyler Bates, con il quale ha collaborato ai suoi ultimi due dischi, The Pale Emperor del 2015 e Heaven Upside Down del 2017. Il brano uscirà come singolo in vinile (è già disponibile in streaming) accompagnato da uno dei suoi dipinti ad acquerello, in coincidenza con le date del tour di ottobre e novembre.

Il pezzo era contenuto nell’album di Odetta del 1957, Odetta Sings Ballads and Blues, così come nel disco postumo American V: A Hundred Highways (2006) di Johnny Cash. Presley l’ha inciso con il titolo di Run On e Moby ha campionato la versione di Bill Landford and the Landfordairs del 1949 intitolata Run on a Long Time per la sua Run On nel 1999.