Marilyn Manson è tornato sul palco con Kanye West

Ieri Kanye West è tornato sul palco per un nuovo Sunday Service, che è stato trasmesso in streaming su Triller e Fit TV (le stesse piattaforme dove va in onda Verzuz) in tempo per Halloween.

Com’è già successo al listening party di Donda, l’evento era ricco di ospiti, tra cui Justin Bieber (che ha cantato alcuni brani dell’album: No Child Left Behind, Hurricane, Moon e Come to Life), Roddy Ricch (in Pure Souls) e Marilyn Manson, per la seconda volta sul palco con Kanye dopo l’evento di Chicago. I quattro hanno anche pregato insieme. Come prevedibile, l’apparizione del musicista durante l’evento ha acceso qualche polemica sui social.

can’t believe we live in a timeline where Kanye West, Justin Bieber and Marilyn Manson are huddled up in a circle hugging pic.twitter.com/KQJZNc6mf8 — PM T!CO⁉️🇨🇦 (@ticowentpublic) October 31, 2021

justin bieber is currently reciting a prayer out loud thanking god for creating birds, trees, and all animals surrounded by marilyn manson, kanye west and roddy rich pic.twitter.com/3OOgh1vw52 — KENNY BEAR (@RapDose) October 31, 2021

Al momento Marilyn Manson è accusato di abusi da diverse donne, tra cui Evan Rachel Wood. Dopo l’apparizione al listening party di Donda, l’attrice ha “risposto” cantando un pezzo dei New Radicals, che ha «dedicato alle sopravvissute che questa settimana hanno preso uno schiaffo in faccia».